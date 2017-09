Waarschuwingsschoten na achtervolging Franse drugsverdachte

Agenten hebben donderdagochtend vroeg twee waarschuwingsschoten gelost en een taser gebruikt om een Franse drugsverdachte onder controle te krijgen. Dat gebeurde na een wilde achtervolging door Rotterdam.

De Franse automobilist reed met verkeerde verlichting op de Maaskade op het Noordereiland. Agenten wilden de bestuurder controleren, maar die ging er bij het stopteken van de politie als een haas vandoor. Hij gooide gelijk een pakket met 2 kilo drugs uit het raampje.

De achtervolging voerde via Zuid en over de Erasmusbrug naar het Vasteland. Bij de Euromast stapte de automobilist uit en rende het park in. Een 29-jarige Franse vrouw die als passagier in de auto zat, kon direct worden aangehouden.

Na een klopjacht in het park werd een man liggend in de bosjes gevonden. Volgens de politie kon de 42-jarige man pas worden aangehouden na het lossen van twee waarschuwingsschoten, inzet van een taser en veel fysieke kracht van de agenten.



De politie heeft de drugs in beslag genomen en onderzoekt nog om wat voor verdovende middelen het precies gaat.