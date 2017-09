Elbers op weg terug, De Wijs weer fit

Excelsior werkt met een vrijwel fitte groep toe naar het duel van zaterdag tegen VVV-Venlo. Shane O'Neill en Lorenzo Burnet ontbraken donderdag op de training. Keeper Alessandro Damen is langer uit de roulatie.

De sluitpost raakte een maand geleden tegen Heracles Almelo opnieuw zwaar geblesseerd. In dat duel viel ook Stanley Elbers uit met een knieblessure. De rentree van de aanvaller is aanstaande. Elbers traint weer met de groep mee en zit wellicht bij de selectie voor de wedstrijd tegen VVV-Venlo. "Dat moeten we nog even bekijken. Het gaat de goede kant op met Stanley," aldus trainer Mitchell van der Gaag.

Goed nieuws voor Van der Gaag is ook de terugkeer van Jordy de Wijs. Hij traint sinds woensdag weer helemaal mee. De verdediger kampte met nekklachten, opgelopen in het bekerduel met SC Heerenveen. Daardoor miste De Wijs ook het treffen met AZ van afgelopen zondag, door Excelsior met 2-0 gewonnen door goals van Luigi Bruins.

Opvallend is dat Excelsior nog geen punt thuis pakte en al zeven uit. "Ik hoop niet dat wij uit meer punten gaan pakken dan thuis dit seizoen, maar feit is wel dat we uit de punten gepakt hebben. Thuis niet. Dan kunnen we ons verschuilen achter de moeilijke tegenstanders, maar daar pakten wij vorig jaar ook punten van."

Opponent VVV-Venlo is goed gestart aan de competitie, met negen punten uit zes duels. "Een ploeg die moeilijk te verslaan is. Ze hebben alleen van Ajax verloren. Een team dat onverzettelijk is, precies weet wat ze wel en niet kunnen en heel hard werkt. Daar moeten wij ons tegen wapenen."