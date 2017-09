Vergeten Verhalen: booreiland Triton

"Het markeert een tijd van hoop", zegt Jeroen ter Brugge van het Maritiem Museum in Rotterdam over het booreiland Triton. Het booreiland heeft in 1961 vanuit Rotterdam de eerste boring in op het Nederlandse deel van de Noordzee gedaan.

In het museum is een schaalmodel te vinden van dit symbool van de geboorte van de Nederlandse off shore industrie. Olie- en gasboringen komen in die tijd op. Triton is gebouwd in opdracht van de Nederlandse Aarolie Maatschappij (NAM).

"Als je in de kranten van toen leest over die boring, lees je vooral de hoop en de verwachting", zegt Ter Brugge. "Dit was zo'n signaal van een toekomst. Nu kijken we heel anders naar aardolie en gas, maar toen was het de vooruitgang".

Het schaalmodel is te zien in de tentoonstelling Topstukken bij het Maritiem Museum in Rotterdam. In 1961 vertrok het booreiland voor die eerste boring op de Noordzee vanuit Rotterdam. De bevoorrading en hele logistieke operatie werden ook vanuit Rotterdam gedaan.

Ter Brugge: "Je mag Rotterdam wel een beetje als de moeder van de Nederland off shore industrie zien."