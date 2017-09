Wolharige mammoet in Chris Natuurlijk van 30 september

Fossielen zoeken én determineren, vogels tellen, beestentekeningen uit Diergaarde Blijdorp en Sanneke van Hassel over Stille Grond.

Fossielen op de Maasvlakte en in het Natuurhistorisch

Fossielenzoeker Walter Langendoen kijkt altijd naar beneden. Anders mist hij misschien een mooi fossiel botje op het strand. In Chris Natuurlijk geeft hij een mini-cursus fossielen zoeken op het strand van Maasvlakte II.Amateur-paleontoloog Dick Mol vertelt over mammoetbaby's en de lezing die hij op zondag 1 oktober geeft tijdens de Determinatiedag Fossiele Strandvondsten.

Heel Europa telt vogels

Tienduizenden vogels uit heel Europa doen op 30 september mee aan Euro Birdwatch. Ze tellen de vogels die in deze tijd van het jaar op vogeltrek zijn. Adri de Groot, bekend van zijn Vogeldagboeken, is één van hen.

Beesten in Diergaarde Blijdorp

Zebra's, gorilla's en olifanten. Emma Hazenak tekent beesten in Diergaarde Blijdorp. Haar tekeningen met opmerkingen van bezoekers van de Diergaarde zijn te zien in de tentoonstelling Beesten in Diergaarde Blijdorp in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

Op Stille Grond

Chris Natuurlijk is samen met schrijfster Sanneke van Hassel op Couwenburg achter het Hofplein in Rotterdam. De plek speelt een belangrijke rol in haar nieuwe roman Stille Grond. Ooit zat op deze plek een dagopvang voor daklozen en verslaafden. Net zoals in het boek mét moestuin. In de roman droomt de vrouw in haar luxe appartement aan de overkant van een parkje met schommels. Zij wil dat de opvang verdwijnt.





Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.