Dirigent Rotterdams Philharmonisch Orkest begint laatste jaar met documentaire

Dirigent Yannick Nézet-Séguin begint donderdagavond aan zijn tiende en laatste jaar als dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Om hierbij stil te staan heeft Christiaan van Schermbeek een documentaire gemaakt over de Canadees.

"Ik hoop dat de film laat zien hoe mysterieus musiceren is en hoe aanraakbaar muziek is", zegt Van Schermbeek. Hij kent Nézet-Séguin al sinds het moment dat hij aantrad als dirigent van het orkest. Voor de documentaire heeft hij hem een jaar intensief gevolgd.

Van Schermbeek is erg onder de indruk van de Canadese dirigent. "Hij heeft zulke grote stappen gemaakt de afgelopen jaren, ook met zijn internationale carrière in Noord-Amerika. Dat maakt het voor mij zo'n interessant onderwerp."

Yannick Nézet-Séguin is zelf erg onder de indruk van de docu. "De film zet mij neer zoals ik ben in al zijn eerlijkheid. Christiaan was echt de juiste man om dit te maken. Toch ben ik nog wel een beetje nerveus voor de reactie van anderen."