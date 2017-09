Musicalster René van Kooten leert scheren in Hotel New York

René van Kooten in de New York Barbershop René van Kooten als Sweeney Todd in de musical

Musicalster René van Kooten kreeg donderdag in de New York Barbershop in Rotterdam als een echte barbier een cursus scheren. Van Kooten speelt barbier in de musical Sweeney Todd, waarin zijn klanten de scheerbeurt niet altijd kunnen navertellen.

De musical gaat over de onterecht veroordeelde barbier Sweeney Todd (René van Kooten) en zijn buurvrouw Mevrouw Lovett (Vera Mann), de eigenares van een slechtlopende bakkerswinkel. Klanten

In hun opmerkelijke samenwerking vullen ze elkaar perfect aan: hij vermoordt zijn klanten en zij verwerkt de lichamen tot smakelijke pasteitjes. "In het begin van het verhaal scheer ik gewoon mensen zonder dat er iets gebeurt, maar later gooi ik mensen in de stoel en die zijn wat sneller klaar", zegt Van Kooten over zijn rol. Kleine bewegingen

Om op het toneel als barbier zo echt mogelijk over te komen, krijgt de musicalster uitgelegd hoe hij bijvoorbeeld zijn mes op de juiste manier vasthoudt. "Het is belangrijk dat je de huid glad trekt en kleine bewegingen maakt." Tegenspeler Martijn van Baardewijk durft het alleen niet aan om Van Kooten een echt scheermes in zijn handen te drukken. "In de voorstelling word ik ook geschoren door René. En daar houd ik niet altijd even fijne herinneringen aan over." Luxor

De musical Sweeny Todd tourt dit jaar door Nederland. Op 5 en 6 oktober staan Van Kooten en zijn collega's in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.