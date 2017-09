Nieuwe ijsbaan Puttershoek hoopt op eerste natuurijsmarathon

De herfst is nog maar net begonnen, maar in de Hoeksche Waard wordt nu al gedroomd over de allereerste natuurijsmarathon van Nederland. De nieuwe ijs- en skeelerbaan in Puttershoek is namelijk klaar voor gebruik.

Bestuurslid Arie van der Graaf van de IJs- en Skeelerclub Puttershoek zag mogelijkheden toen de oude baan vervangen moest worden.

"We hebben tegen de gemeente gezegd: als we toch gaan vervangen, dan willen we graag van die kleine randjes om de baan, zodat we in de winter 4 centimeter water kunnen aanleggen."

Puttershoek beschikte al over een ijsbaan, maar dat was alleen de skeelerbaan met het weiland eromheen. Toen moest er gewacht worden op 7 centimeter ijs voordat erop geschaatst kon worden.

Winnen van het noorden

Nu kan de concurrentie met Groningen worden aangegaan voor de allereerste natuurijsmarathon in Nederland. De ijsmeester van de vereniging is in elk geval al positief.

"Het is natuurlijk zo dat het in het noorden ietsje harder vriest dan hier, maar het is weleens andersom geweest, dus wie weet gebeurt het hier."