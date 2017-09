Vergeten Verhalen: gebouw Rotterdamsche Bankvereeniging

De bouw van het bankgebouw aan de Coolsingel in Rotterdam begint in 1941. Het markante pand in het centrum is één van de eerste gebouwen die verrijst in een kale vlakte na het bombardement.

Nu staat er 'ABNAMRO' op het pand op de hoek van de Coolsingel en de Van Oldebarneveltstraat. In 1941 is de 'Rotterdamsche Bankvereeniging' (Robaver) de opdrachtgever.

Bouwstop

Het gebouw is nog lang niet klaar als de Duitsers in de zomer van 1942 de bouwstop afkondigen. Kort de oorlog ligt de prioriteit in Rotterdam bij de haven. Het pand aan de Coolsingel is daardoor pas in 1949 af.

Als de bouw in 1941 begint, gaat Rotterdam nog uit van het wederopbouwplan van ingenieur Witteveen. Dat plan wordt na de oorlog ter zijde geschoven. Rotterdam kiest voor de plannen van Van Traa.

Witteveen en Van Traa hebben verschillende ideeën over de inrichting van de Coolsingel. "Het Robaver-gebouw laat een spoor zien van de nooit gebouwde stad van Witteveen", weet Rob Noordhoek van Museum Rotterdam.

Witteveen ontwerpt de Coolsingel zoals hij voor het bombardement loopt. De straat gaat dan over in het Schiedamse Vest. In het plan van Witteveen loopt de Coolsingel dan ook schuin.

Boulevard



Van Traa plant een rechte boulevard. Het bankgebouw komt daardoor schuin te staan. Om het gebouw in de lijn van de nieuwe Coolsingel in te passen, worden paviljoens voor het pand neergezet.

In Museum Rotterdam is vanaf november een tentoonstelling te zien over de Coolsingel. Het bankgebouw speelt daar uiteraard een rol in.