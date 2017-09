PvdA Rotterdam stelt meldpunt klachten WMO in

De PvdA in Rotterdam heeft een meldpunt ingesteld voor klachten over leveranciers van zorghulpmiddelen. Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk en dat gaat lang niet altijd goed.

De klantenservice zou onprofessioneel zijn en slecht te bereiken zijn. Ook wordt geklaagd dat de wachttijd voor hulpmiddelen erg lang is, zegt de partij.

Met de invoering van het meldpunt hoopt de PvdA te weten te komen of het probleem in Rotterdam structureel is.