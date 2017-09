Nieuwe directeur Blijdorp loopt stage in eigen dierentuin

Hoe leer je als nieuwe directeur van Diergaarde Blijdorp de dierentuin het beste kennen? Door mee te lopen met alle afdelingen en dierenverzorgers. En dat is precies wat Erik Zevenbergen donderdag heeft gedaan.

De nieuwe directeur werkte dertig jaar in het onderwijs. Deze zomer stapte hij op als rector van het Libanon Lyceum in Rotterdam. "De wereld van dierentuinen is dus nieuw voor me", zegt hij. "Ik wil de diergaarde in al zijn facetten leren kennen."

Louwerens-Jan Nederlof nam zijn nieuwe baas op sleeptouw. Samen vulden ze het voer op de vlindertafels aan. Ondertussen vroeg Zevenbergen hem het hemd van het lijf.

"Dat is een ding dat ik geleerd heb in het onderwijs: wees nooit bang om vragen te stellen. Ik leer zo heel veel over de tuin en over de mensen die er werken. Ik merk dat het hen ook weer stimuleert om na te denken over hoe we het werk hier het beste kunnen doen", zegt Zevenbergen.

Toekomst



De kersverse directeur ziet duidelijke overeenkomsten tussen het onderwijs en zijn nieuwe baan:

"De mensen werken met heel veel passie en betrokkenheid. Op school was dat voor de leerlingen, hier is het voor de dieren. Het is fijn om met zo'n team te bouwen aan een toekomstbestendige dierentuin."

Niemand weet hoe de dierentuin er over vijftien jaar uitziet, maar Zevenbergen heeft een duidelijke toekomstvisie.

"Duidelijk is dat natuurbehoud en dierenwelzijn hoog op de agenda staan in onze maatschappij. Door veel aandacht aan educatie te besteden, wil ik ook de bezoekers van de toekomst overtuigen van de belangrijke rol die wij daar als dierentuin in willen spelen."