Keijser over finale WK roeien: 'Hongerig naar een gave race'

Marieke Keijser (20) racet vrijdag in de A-finale van de lichte skiff op het WK roeien in Florida, Verenigde Staten. De Rotterdamse finishte donderdag als derde in haar race van de halve finale, waardoor zij mee mag doen aan de eindstrijd. "Op zich zijn alle factoren daar om een medaille mee te kunnen pakken, maar je krijgt het niet cadeau", zegt Keijser tegen RTV Rijnmond.

Tijdens de halve finale spaarde Keijser zich, met oog op de finale. "Ik roeide een sterke eerste 1000 meter (de race is 2000 meter, red.), waardoor ik zeker was van een finaleplek. Dat gaf vertrouwen en dat niveau heb ik vastgehouden. Toen heb ik mijn benen gespaard voor morgen." Keijser, die debuteert bij het WK voor senioren, vindt haar concurrentie 'vrij sterk'. "Iedereen gaat heel hard. Normaal gesproken is een niet-olympisch nummer net iets minder competitief, maar je ziet dat veel roeiers hebben gekozen voor een jaartje in de eenmansboot. Dat neemt goede concurrentie met zich mee."

In de finale doen zes roeiers mee. "De kans dat ik op het podium kom, is vijftig procent. Het wordt heel zwaar. Je krijgt niks cadeau. Mijn benen gaan pijn doen. Ik kan er nog niks over zeggen, wel dat ik hongerig ben naar een gave race", aldus een Keijser, die zichzelf als de underdog ziet. "Ik ben niet als beste geplaatst, dus we gaan het zien."