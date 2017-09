Definitief groen licht voor vijf windmolens Binnenmaas

De vijf omstreden windmolens komen definitief in Binnenmaas. Ondanks honderden bezwaren stemde de gemeente donderdagavond unaniem in met het bestemmingsplan Windpark Oude Maas.

Er was heel wat te doen over de komst van de windmolens in Binnenmaas. Veel bewoners van de naastgelegen gemeente Barendrecht waren tegen de bouw van de turbines. Volgens Stichting Wind van Voren zijn de 187 meter hoge de windmolens onacceptabel.

"Met die hoogte wordt overlast alleen maar groter, het geluid draagt nog verder, het gaat ten koste van het natuurgebied", zegt voorzitter van de stichting Rob Nijssen.

Stappen ondernemen



Dat de gemeente nu toch groen licht heeft gegeven voor de vijf windmolens is daarom een fikse tegenvaller. Maar aan opgeven wil Nijssen niet denken.

"Dat het plan unaniem is aangenomen is ongelofelijk. Wij gaan in conclaaf met onze advocaat over mogelijk te nemen stappen. Een van die mogelijkheden is de Raad van State."