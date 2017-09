Neptunus in sterke slotfase naar winst

Het Neptunus Familiestadion

Curaçao Neptunus is donderdag met een overwinning aan de Holland Series begonnen. De Rotterdamse honkballers versloegen in het Neptunus Familiestadion de L&D Amsterdam Pirates met 5-4. Een knappe prestatie, want de ploeg van trainer Ronald Jaarsma stond in de negende en laatste inning nog met 4-2 achter.

Neptunus kwam in de eerste inning op een 1-0 achterstand, waarna de gasten uit Amsterdam hun voorsprong tot de vijfde inning verder konden uitbouwen (0-3). De mannen van Jaarsma richtten zich tijdens de zesde inning op. Jochem Koedijk en Stijn van der Meer brachten met twee punten de spanning terug in de wedstrijd (2-3). Een inning later maakten de Pirates meteen 2-4. Neptunus knokte zich knap terug in een sterke negende en laatste inning, waarin Daniel Fernandes, Shaldimar Daantji en Darryl Collins met hun scores de achterstand van de Rotterdammers nog knap ombogen (5-4). De Holland Series gaan tussen de twee beste ploegen uit de kampioensgroep van de hoofdklasse. Neptunus en Pirates werken maximaal zeven wedstrijden af om het landskampioenschap. Zaterdag spelen beide teams weer tegen elkaar in Amsterdam.