Bezoekers wijkcentrum kijken samen naar Geer & Goor

Vrijwilligers en vaste bezoekers van wijkcentrum de Erker in Schiedam keken donderdagavond samen naar de uitzending van Geer & Goor stevig gebouwd. In juli kwamen de mannen namelijk hoogstpersoonlijk langs in het wijkcentrum om de boel eens stevig op te knappen.

De Erker is inmiddels 37 jaar oud en was flink verouderd. Na heel wat gelach en vooral veel meehelpen is het voor de vrijwilligers en de bezoekers genieten van de uitzending. "Vooral Gorden was zo leuk in het echt. We hebben verschrikkelijk gelachen", vertelt beheerder Freddie Roder. Tijdens de opknapbeurt werd een nieuwe keuken geïnstalleerd, een vloer gelegd, de muren gestuukt en kwam er nieuw meubilair. Volgens vrijwilligers is het een nieuwe boost voor het wijkcentrum dat een belangrijke rol speelt in de buurt. "Het gaat weer goed met dit buurtcentrum en het is na de verbouwing alleen maar drukker geworden."