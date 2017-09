Feestje of balen? Storing 100 Nieuwe Botlekbrug

Een dag na storing 99 is nummer 100 een feit. De Nieuwe Botlekbrug staat vrijdagochtend omhoog en wil niet meer naar beneden.

De brug is voor het gewone verkeer in beide richtingen afgesloten. De monteur is onderweg om naar het probleem te kijken, zegt Rijkswaterstaat.

Woordvoerder Maurijn van Witsen van Rijkswaterstaat laat aan RTV Rijnmond weten dat storing nummer 100 geen reden tot feest is: "Dit is balen", zegt hij. "Dit maakt enige indruk in de omgeving."

Oorzaak onbekend

De storing begon even voor 06.00 uur. Een uur later weet Van Witsen nog niet wat de oorzaak precies is, behalve dat de brug omhoog is gegaan en niet meer naar beneden wil. Dat betekent dat de scheepvaart er wel langs kan.

De wisselstrook van de Spijkenisserbrug staat ook al enkele dagen in storing. Dat betekent dat inwoners van Spijkenisse dubbel pech hebben en dat het extra druk is op de wegen rond de stad.

De storingen aan de Nieuwe Botlekbrug begonnen daags na de opening van de brug. Dat was in juli 2015.

Vergrendeling

Gisteren was de Nieuwe Botlekbrug ook al de hele middag en een groot deel van de avond dicht door een storing in de vergrendeling. Die was moeilijk te repareren. De klep was naar de hoogste stand getakeld, zodat de scheepvaart er wel door kon. De storing heeft 7,5 uur geduurd en veroorzaakte lange files.