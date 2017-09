Pizzeria overvallen in Rotterdam-Zuidwijk

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Aan de Asterlo in Rotterdam-Zuidwijk is donderdagavond laat een pizzeria overvallen. De eigenaar was nog lang aan het werk en stond ineens oog in oog met een man met een groot mes.

Het slachtoffer stond achter de toonbank, toen de overvaller binnenkwam. Die liep om de toonbank heen en bedreigde het slachtoffer met het mes en eiste geld. De eigenaar gaf een deel van het geld mee, waarna de overvaller vluchtte. Het slachtoffer ging hem nog achterna, maar raakte hem kwijt. Agenten deden daarna nog een onderzoek in de buurt, maar de dader is nog niet opgepakt.