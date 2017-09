Restaurant overvallen in Rotterdam-Zuidwijk

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Aan de Asterlo in Rotterdam-Zuidwijk is donderdagavond laat een restaurant overvallen. De dader vluchtte na de overval de wijk in.

De politie heeft nog een tijdje gezocht naar de dader, maar hem niet meer gevonden. Bij de overval raakte voor zover bekend niemand gewond. Of de dader wat heeft buitgemaakt is ook nog onbekend.