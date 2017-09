Kunststukje Botlekbrug: 'Ik heb dat gevoel nooit gehad'

De Nieuwe Botlekbrug staat vrijdagochtend opnieuw in storing. Het is de 100e: "Het is nu echt een gekkenhuis", zegt Hoogvlieter Henk van der Graaf.

"Ik sta in Spijkenisse helemaal vast", zegt Van der Graaf even na zevenen tegen RTV Rijnmond. De man uit Hoogvliet was om 05.15 uur van huis vertrokken en kwam voor de Nieuwe Botlekbrug vast te staan.

Dat het storing nummer 100 was, is ook Van der Graaf niet ontgaan: "Ik verwachtte gebak en bloemen", zegt hij bij wijze van grap. "De politie kwam ons vertellen dat we mochten keren over de vluchtstrook", vervolgt hij zijn verhaal.

Alternatief

Als alternatief koos de Hoogvlieter de Spijkenisserbrug, maar ook daar is het erg druk. De wisselstrook van die brug staat al enkele dagen in storing, wat voor problemen op de weg zorgt.

"Ik sta nog steeds in de file naar m'n werk. Ze verwachtten me daar om 06.00 uur", zegt Van der Graaf.

Op de opmerking dat de Nieuwe Botlekbrug ooit werd geopend als mooi kunststuk, antwoordt hij: "Ik heb dat gevoel nooit gehad."

'Doe er wat aan'

De boodschap van de automobilist aan Rijkswaterstaat is om wat te doen aan de storingen: "Ik weet dat die mensen keihard werken, er zijn 24 uur monteurs met die brug bezig, dat is ook niet niks, maar het is niet goed, dit is niet goed voor onze regio."