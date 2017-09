Man met schotwond gevonden in Capelle

pistool (archieffoto)

In Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag geschoten. Daarbij is een man gewond geraakt.

De politie vond de man rond 02.30 uur op de Vuurdans in Capelle aan den IJssel. De schietpartij was volgens de politie op de Alexandriëweg of de Port Saïdweg in Rotterdam-Oosterflank.



Het slachtoffer, dat met zijn vriendin was, wilde niets aan de politie vertellen. De man is met een schampschot naar het ziekenhuis gebracht.