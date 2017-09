Luister nu: 'Met de vlam in de pijp rijd ik naar de Botlekbrug'

Toeval of niet, maar het liedje over de 100ste storing aan de Nieuwe Botlekbrug is precies op tijd klaar. Nu te beluisteren: "Met de vlam in de pijp rijd ik naar de Botlekbrug."

Het idee van een liedje over de 100e storing is van Spijkenisser Jan van den Bos. Hij woont op de Maasboulevard en heeft goed zicht op de zowel de Spijkenisserbrug als de Nieuwe Botlekbrug.

"We stonden vlak na de opening van de Nieuwe Botlekbrug (in juli 2015, red.) soms verbaasd te kijken dat die brug zo vaak omhoog stond, terwijl er helemaal geen scheepvaartverkeer was", zegt Van den Bos.

De inwoner van Spijkenisse zag het aantal storingen groeien en besloot alvast maar op de feiten vooruit te lopen door een liedje te bedenken voor de 100ste storing. Dat werd, met aanpassing van de tekst uiteraard, het liedje 'Met de vlam in de pijp' van Henk Wijngaard.

"We lijken wel helderziend", zegt Wijngaard vrijdagochtend. Hij kreeg de tekst voor het liedje pas een paar weken geleden toegestuurd en nu al mag het 'on air'.

Met de vlam in de pijp rijd ik naar de Botlekbrug

Refrein:

Met de vlam in de pijp, rijd ik naar de Botlekbrug.

Met m’n volgeladen diesel, naar de Shell en weer terug.

Maar dan staat dat kreng weer open, wil ie niet meer op z’n plek

Word het weer een paar uur wachten, hiervan word je stapel gek

Het is niet erg even te stoppen, maar te vaak is het hier raak

Want m’n wagen wil wel rijden, ‘tis uiteindelijk zijn taak.

Als m’n baas me dan gaat vragen, waar ik met m’n lading bleef

Zeg sorry baas de Botlekbrug, die hing vandaag weer scheef

Refrein

Met de vlam in de pijp, rijd ik naar de Botlekbrug.

Met m’n volgeladen diesel, naar de shell en weer terug.

Maar dan staat dat kreng weer open, wil ie niet meer op z’n plek

Word het weer een paar uur wachten, hiervan word je stapel gek

Uren sta je soms te wachten, op een wonder bij die brug.

Dat ie verandert in een tunnel, maar die droom vervliegt al vlug.

Storing honderd is gekomen, misschien doen ze het expres.

Beste mensen van gemeente, wie is er nou nog bij de les.

Refrein:

Met de vlam in de pijp, rijd ik naar de Botlekbrug.

Met m’n volgeladen diesel, naar de shell en weer terug.

Maar dan staat dat kreng weer open, wil ie niet meer op z’n plek

Word het weer een paar uur wachten, hiervan word je stapel gek