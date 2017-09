Zoektocht bij Krabbeplas na vondst dode vrouw

De politie doet vrijdag sporenonderzoek rond de Krabbeplas bij Vlaardingen. Vorige week werd het lichaam van een 21-jarige vrouw gevonden in een sloot bij de plas. Ze blijkt het slachtoffer te zijn van een steekpartij.

Het slachtoffer, een Rotterdamse, is door een misdrijf het leven gekomen. De politie hoopt met behulp van het sporenonderzoek meer te weten te komen over de dood van de vrouw.

Steekpartij

"We zijn op zoek naar sporen, naar voorwerpen en aanwijzingen in deze zaak", zegt Svetlana Westemeijer van de politie. Ze weet verder te melden dat het slachtoffer is gestoken: "Dat heeft sectie uitgewezen."

Het slachtoffer werd een week geleden rond 06.15 uur door agenten gevonden. De politie was op zoek gegaan nadat een melding van een vermiste vrouw was binnengekomen.

Verdachte

Kort nadat de vrouw was gevonden werd een 31-jarige man uit Schiedam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het misdrijf.

De verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar. Het slachtoffer is voor het laatst gezien op haar werk bij een fastfoodketen. Dat was rond 00.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag.

De Rotterdamse was toen in gezelschap van de verdachte. Of de Schiedammer een klant of een collega was, is onbekend.