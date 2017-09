Ruim 42 kilometer lopen, op blote voeten

Aan de start geen Lee Towers op een hoogwerker, geen medailles bij de finish, geen rijen dik publiek, maar bovenal geen schoenen. Dat is zaterdag het decor van de marathon van Rotterdam op blote voeten: de Barefoot Marathon.

Joost van den Hoek is een van de deelnemers aan het hardloopevenement over 42,195 kilometer: "Ik heb ook de gewone marathon al een paar keer op blote voeten gelopen en heb er steeds meer plezier in."

"Eigenlijk zijn je blote voeten al perfect om op te lopen", legt Joost uit. "Er zit al natuurlijke demping onder je voeten, dus het is eigenlijk heel raar dat we daar van die dikke schoenen onder doen."

Joost kreeg tien jaar geleden de smaak te pakken toen hij het boek Born to Run van Christopher McDougall las. Dit boek gaat over de Tarahumara. Een Mexicaanse stam die bekend staat om de vele kilometers die de stamleden dagelijks rennend afleggen. "Ze lopen zonder problemen stukken van 140 kilometer op sandaaltjes of blote voeten", zegt Joost.

Vreemd kijken

Onder zijn voeten dikke eeltlagen en gehuld in een Sparta-shirt doet Joost zijn laatste training. "Met schoenen aan is eigenlijk elke stap hetzelfde, zonder schoenen voel je echt waar je op loopt." Mensen kijken hem soms wel vreemd aan, zegt Joost. "Maar dat maakt me niet uit, ik ben nooit normaal geweest."

Het is een kleinschalige marathon met twaalf deelnemers. "We beginnen op Rotterdam Centraal, dan doen we een rondje Spangen en lopen daarna richting Rotterdam-Zuid", zegt Joost.