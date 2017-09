Nieuwe tips liquidatie Belg in Spijkenisse

De politie heeft nieuwe tips gekregen in het onderzoek naar de liquidatie van een 55-jarige Belg op de Lisstraat in Spijkenisse. Agenten hielden donderdagavond een zogeheten passantenonderzoek in de buurt.

Dat heeft volgens de politie waardevolle informatie opgeleverd. Eerder deze week besteedde het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Dat leverde acht tips op.

Eerder werd al duidelijk dat de dood van het slachtoffer een gerichte liquidatie was. De man werd beschoten in een auto, die in de Lisstraat stond. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Uitgebrande auto

De daders reden weg in een gestolen BMW, die later uitgebrand werd teruggevonden in Barendrecht. De auto was bijna een jaar eerder gestolen in Amsterdam en had valse kentekenplaten.

De politie heeft geen idee wat het slachtoffer, die bij een Belgisch containerbedrijf werkte, in Spijkenisse deed. Rechercheurs werken nauw samen met de federale politie van België om de zaak op te lossen.