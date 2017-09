Eerste waterstofbus rijdt door Rotterdam-Zuid

Reizigers stappen over de groene loper de 'schone' bus 70 in

De eerste waterstofbus van de RET bij Zuidplein in Rotterdam

Reizigers van buslijn 70 door Rotterdam-Zuid zijn vrijdagochtend in de allereerste waterstofbus gestapt. De bus rijdt volgens vervoerder RET volledig op waterdamp en is dus 100% schoon.

Het is volgens RET-baas Maurice Unck een mooie voorbereiding op de toekomst: "Vanaf 2019 maken we de overstap naar volledig emissieloos busvervoer." Reizigers met de waterstofbus werden verwelkomd met een groene loper.

De bus is onderdeel van een proef om nieuwe manieren van rijden uit te proberen, zegt Unck: "Vanuit de overheid is vastgelegd dat er vanaf 2025 geen dieselbussen meer worden aangeschaft en dat in 2030 alle dieselbussen voor openbaar vervoer uit het straatbeeld

verdwijnen."

Voor- en nadelen

De waterstofbus heeft enkele voordelen, zegt de RET. Zo bestaat de uitstoot uit schone waterdamp. Ook rijdt de bus heel stil en ligt de actieradius met vijfhonderd kilometer hoger dan andere elektrische- en hybridebussen.

Een nadeel van de waterstofbus is dat deze relatief duur is ten opzichte van andere bussen. Volgens de RET komt er snel een tweede waterstofbus bij.