Stille tocht voor dode vrouw Krabbeplas

Nabestaanden en vrienden van de vrouw die vorige week werd gevonden bij de Krabbeplas in Vlaardingen, houden vrijdagavond een stille tocht. Op deze manier willen ze stilstaan bij het verlies van de 21-jarige Rotterdamse.

De vrouw, Graciële Gomes Rodrigues, kwam door een steekpartij om het leven. Ze werd voor het laatst gezien op haar werk met de man die korte tijd later werd aangehouden als verdachte.

De stille tocht begint om 21.00 uur op de Da Costastraat in Spangen. Daar worden wensballonnen opgelaten. Daarna gaat de tocht langs de fastfoodketen waar de vrouw werkte. Het eindpunt is op de Schietbaanlaan in Rotterdam.

Onderzoek

De politie is deze vrijdag bij de Krabbeplas bezig met een zoektocht naar iets wat met het misdrijf te maken kan hebben.

Agenten zijn op zoek naar sporen, voorwerpen en aanwijzingen. Op deze manier hoopt de politie meer te weten te komen over de achtergrond van de steekpartij.