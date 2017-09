Chemours stapt weer naar rechter

Het Dordtse chemiebedrijf Chemours verzet zich tegen een boete die de provincie Zuid-Holland wil opleggen. Woensdag staan beide partijen voor de Raad van State.

De provincie Zuid-Holland wil het bedrijf een dwangsom van 10.000 euro opleggen. Reden is een aantal voorvallen met de stof formaldehyde in augustus vorig jaar. Die incidenten werden niet direct gemeld bij de toezichthouder.

Het is alleen niet zo makkelijk als het lijkt. Op de locatie in Dordrecht staan fabrieken van DuPont én Chemours. Ooit was dat één bedrijf. In 2015 ging Chemours zelfstandig verder.

Vergunning

De vergunning voor de bedrijven voor het werken met stoffen als formaldehyde is in handen van Chemours. Maar de ongelukken met de stof gebeurden in de Delrin-fabriek van DuPont. En daarvoor voelt Chemours zich niet verantwoordelijk.

DuPont ging niet in beroep tegen de straf en accepteert dat het bedrijf bij een volgende overtreding de boete van 10.000 euro moet betalen. Chemours is het daar dus niet mee eens en stapt naar de rechter.