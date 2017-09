Van Bronckhorst: 'Geen zorgen, blessures wel zorgelijk'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst moet puzzelen voor de wedstrijd van zondag tegen AZ. Veel spelers ontbreken vanwege blessures. In korte tijd is hij veel krachten kwijtgeraakt. De resultaten vallen ook tegen, met vier nederlagen in vijf duels. 'Ik maak me geen zorgen," zegt Van Bronckhorst tijdens het wekelijkse perspraatje in de Kuip. "We zijn met een hoop dingen bezig, maar nee, geen zorgen."

"De blessures zijn wel zorgelijk. Dat heb ik niet eerder meegemaakt. Die analyseren wij, en we kijken of we dingen anders hadden kunnen doen. Het zijn allemaal verschillende soorten blessures. Geen patroon van alleen spierblessures." Hoe Feyenoord tegen AZ gaat spelen, wil Van Bronckhorst nog niet zeggen. "Daar ben ik nog niet over uit. Dat gaan we zaterdag bekijken, wie beschikbaar is." Feyenoord zit in de hoek waar de klappen vallen. Toch zijn er ook lichtpuntjes, waaronder de rentree van Sven van Beek tegen Napoli eerder deze week. Op een goed moment, met de blessures van Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin. "Ik ben blij dat ik hem minuten kon geven. Sven is al een tijdje terug bij de groep, heeft al een aantal weken meegetraind. Hij is fris en gretig. Van Beek ga ik in de komende weken minuten geven, zeker bij de beloften. Kan hij stappen maken." Van Bronckhorst verwacht zijn spits Nicolai Jorgensen terug na de interlandbreak.