Toornstra: 'Twee dagen gebaald van die pingel'

Feyenoord heeft een resultaat nodig, zondag in Alkmaar tegen AZ. De knop na de nederlaag tegen Napoli moet om, maar dat was voor Jens Toornstra helemaal niet zo makkelijk. Hij miste in dat duel in Italië een penalty. "Ik heb echt twee dagen gebaald van die pingel. Maar de volgende wedstrijd staat voor de deur, daar moeten wij naartoe werken."

Toch nog even terug naar Napels en het moment van die strafschop. "Op dat moment wil je beslissend zijn voor je team, het was een belangrijk moment, zaten goed in de tweede helft. Ik kan 2-1 maken, daarna wordt het snel 3-1. Gewoon klote." Tegen AZ telt maar één ding, dat is winst. "Dat is nu het belangrijkste. We zitten qua resultaten in een mindere fase, er komt een vrije week aan, die willen wij met een winst op zak in gaan." Toornstra is niet opgeroepen voor de cruciale WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden. "Jammer, de vorige keer ook niet. Ik kan alleen maar hard trainen en bij Feyenoord mijn ding doen. Op de volgende keer wachten."