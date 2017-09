'Senioren moeten bij brand de lift wel gebruiken'

Bij brand neem je de trap en niet de lift. Dat is al jaren het advies van de brandweer. Maar dat is niet altijd zo. Bij brand in een seniorencomplex is de lift juist vaak de meest veilige weg, zegt de Brandweeracademie.

Ouderen lopen bijna drie keer meer risico te overlijden bij een woningbrand, zegt René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken. "Stel, je bent slecht ter been en er is brand in het appartementencomplex waar je woont. Je vlucht met een rollator via de aangegeven vluchtweg. Bij de trap kom je niet verder. De kans dat jij jezelf met een lift in veiligheid brengt, is in dat geval vele malen groter dan dat je boven aan de trap wacht op hulp." Volgens Hagen zijn bestaande liften, eventueel met een beperkte aanpassing zoals een noodstroomaccu, goed te gebruiken om te vluchten bij brand. Nationale Brandpreventieweken

Hagen start de discussie over het gebruik van liften als vluchtmogelijkheid in het kader van de start van de Nationale Brandpreventieweken. Deze weken zijn een jaarlijkse actie die de hele oktobermaand plaatsvindt met acties om het belang van het voorkomen van brand, het melden van brand en het veilig vluchten bij brand te benadrukken.