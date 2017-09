Breuer fit voor duel met Roda JC

Michel Breuer is weer volledig hersteld van een hamstringsblessure die hij twee weken geleden op liep in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-0). De verdediger zit zondag tegen Roda JC bij de selectie en kan spelen.

Na het duel met FC Twente leek de Spartaan er twee tot drie weken uit te zijn. ''Het is vrij snel gegaan. Het is altijd nog een beetje opbouwen, maar ik deed alles mee op de training. Ik ben fit'', aldus Michel Breuer.

Roda JC staat puntloos onderaan en Sparta heeft tot nu toe vijf punten. Trainer Alex Pastoor beaamt dat de punten nu belangrijker zijn dan het vertoonde spel. ''Je moet als speler en als trainer veel pragmatischer je werk doen. Dat betekent dat het winnen van zo'n wedstrijd voor alles uit. Dat doet het normaal al, maar je kan nu veel beter leven met stappen die tot een overwinning leiden. We willen op de ranglijst afstand nemen van Roda JC en ze verder drukken dan waar ze nu zitten.''

Interlandperiode

Na de interlandperiode wachten achtereenvolgens Ajax, Excelsior, Groningen en Heerenveen. Een moeilijk programma, al vreest Breuer niet. ''Het zijn allemaal sterke tegenstanders. Ajax is dan weer een ander verhaal, want dat zouden bonuspunten zijn. Vorig jaar hebben we ook de punten gepakt tegen Heerenveen en Groningen en bijvoorbeeld niet tegen Excelsior.''

Craig Goodwin is opgeroepen voor Australië en Jeffrey Chabot maakt onderdeel uit van het Duitse jeugdelftal onder de 20 jaar. ''Het is een mooi compliment dat die jongens erbij zitten. Ik had ze er als trainer natuurlijk liever bijgehouden. Vaak gebruik je de interlandperiode om spelers die niet vaak spelen minuten te laten maken, maar ik denk dat het nu verstandiger is om verder te werken aan onze speelwijze'', aldus Pastoor.