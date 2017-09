Zware laatste dag voor verpleegkundigen Havenziekenhuis

Stille gangen, lege kamers en verhuisdozen vol met archief. Het is de laatste werkdag voor het verpleegkundig personeel van het Rotterdamse Havenziekenhuis. Na net geen honderd jaar verdwijnt de verpleegafdeling en gaat de zorginstelling na het weekend verder als polikliniek.

Financiële problemen zijn de belangrijkste oorzaak van de sluiting. Al het verplegend personeel heeft elders een baan gevonden, maar dat maakt de laatste dag niet minder zwaar.

Verpleegster Sanne van Wingerde noemt het 'heel verdrietig' dat geld zo'n grote rol heeft gespeeld en dat de patiënttevredenheid volgens haar niet belangrijk is geweest.

"Ik ben zo bang dat er in de toekomst opeens weer behoefte is aan kleinschalige zorg en dan is het te laat voor het Havenziekenhuis. Dat was juist zo'n mooi voorbeeld van een klein ziekenhuis met heel persoonlijke aandacht."

Vaste lasten





Het ziekenhuis lijdt al meerdere jaren verlies, ondanks een groeiende patiëntenstroom. Ook vorig jaar werd met een tekort van 4,8 miljoen euro afgesloten. In 2015 was het verlies nog 750.000 euro.De belangrijkste oorzaak zijn de hoge vaste lasten. Dat komt doordat een volwaardige ziekenhuis ook alle basisvoorzieningen nodig heeft met de noodzakelijke staf en kwaliteitscontroles.

Om de kosten te drukken wordt het Havenziekenhuis omgevormd tot polikliniek met als specialiteiten oudergeneeskunde en tropen- en infectieziekten.

Scheepsziekten



Het ziekenhuis begon ooit in het oude Continental Hotel aan het Haringvliet en is jarenlang het ziekenhuis voor scheeps- en tropische ziekten geweest. Na nieuwbouw in 1937 overleefde het ziekenhuis het bombardement van 14 mei 1940. In 2011 vond nog een grote renovatie plaats.