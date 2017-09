Transport Logistiek Nederland 'helemaal klaar' met storingen Botlekbrug

Transport Logistiek Nederland (TLN) is de storingen aan de Nieuwe Botlekbrug bij Spijkenisse helemaal zat, zegt beleidsadviseur Leander Hepp. De brug zorgt door de vele storingen voor grote verkeersoverlast in de regio.

De bedroevende mijlpaal van honderd storingen werd vrijdagochtend bereikt. TLN wil nu zo snel mogelijk om tafel met Rijkswaterstaat om over de problemen te praten. "Dit is voor ons de druppel die de emmer doet overlopen."

"Deze brug is een levensader. We willen dat die robuust en veilig wordt en dat onze leden erover kunnen doorrijden. Dit is een honderdste storing aan een redelijk nieuwe brug. We moeten nu maar eens kijken hoe we die brug robuust en steviger kunnen maken."

Een van de door TLN aangedragen oplossingen blijkt alvast onhaalbaar. De suggestie om vervoerders van gevaarlijke stoffen bij een storing aan de brug in de tunnel toe te laten, wordt door Rijkswaterstaat van tafel geveegd.

"Daar is Europese wetgeving voor", zegt Maurijn van Witsen, woordvoerder van Rijkswaterstaat. "We kunnen hier niet zoveel aan doen. Gevaarlijke stoffen door tunnels vervoeren die onder water door gaan betekent dat, als er iets gebeurt, de tunnel volledig verwoest wordt. Ik kan me niet voorstellen dat TLN dat wil. Dit is een no-go verhaal."