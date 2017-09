Jodiumtabletten volgende maand op de deurmat bij gezinnen Rijnmondgebied

Kerncentrale

In de regio Rijnmond krijgen alle gezinnen met kinderen dit najaar een doosje jodiumtabletten opgestuurd. De pillen beschermen tegen radioactieve straling als het misgaat in de kerncentrales in Borsele of in het Belgische Doel, vlak bij Antwerpen, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De pillen moeten in geval van een ramp worden geslikt. Ze zorgen ervoor dat radioactief jodium niet door de schildklier wordt opgenomen. Het doosje jodiumtabletten ligt tussen 10 en 25 oktober op de deurmat bij gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Mensen boven de 40 jaar krijgen de tabletten niet, omdat de kans op bijwerkingen door de tabletten groter is dan de kans op schildklierkanker. Rijnmonders kunnen op een speciale site opzoeken of zij de pillen krijgen opgestuurd.