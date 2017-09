Rijnmond Staat Stil met Mirjam de Winter

Rotterdam is booming, vooral voor buitenlandse toeristen. Van de Lonely Planet tot de New York Times: ze zijn lyrisch over de stad.

Maar ook voor de Rotterdammer zelf valt er nog genoeg te ontdekken. Zaterdag wordt een boek gepresenteerd: "111 plekken in Rotterdam die je gezien moet hebben." Geschreven door journaliste Mirjam de Winter.

"Leuk voor toeristen, maar ook voor de Rotterdammers zelf. Die kunnen op safari door hun eigen stad. Bij iedere plek staat een foto, een verhaal, een anekdote. Alleen al door te lezen, leer je de stad veel beter kennen."

Begraafplaats

Het varieert van het beeld van Pim Fortuyn, tot de Essalam Moskee. Verborgen hofjes en onbekende stukken groen. Vrolijk in het Pinball Museum, stil op de Zuiderbegraafplaats met een speciaal Feyenoordvak.

Een boek met verhalen over de stad. Niet toevallig is één van de 111 plekken het Verhalenhuis Belvédère, in/op Katendrecht. De Winter: "Het was vroeger het Negroe Palace. Een dancing en jazzclub. Tegenwoordig zijn er tentoonstellingen over de geschiedenis van Rotterdam. Op dit moment is dat over de Griekse gemeenschap op Katendrecht."

Grieken

Zeg je Katendrecht, dan zeg je al gauw hoeren en Chinezen. Maar Grieken? "Dat is zo aardig van Belvédère: weinig mensen kennen die historie. Dat sluit ook naadloos aan bij mijn boek. Ik heb bij het schrijven ongelooflijk veel geleerd. Bijna elke plek heeft een geschiedenis of een verhaal wat ook voor mij nieuw was."

De favoriete plek van Mirjam de Winter is de Kruiskade. "De leukste straat van Rotterdam. Als je hier zaterdag op een bankje gaat zitten, heb je de dag van je leven. De hele wereld trekt voorbij."

Multiculti

Hoe zit het dan met het 'multiculturele drama'? "Ik zie natuurlijk wel waar het wringt en ik begrijp heel goed de opkomst hier in Rotterdam van Leefbaar Rotterdam en de PVV. Maar kijk hier nou eens om je heen!"

"Ik vind die multiculturele samenleving reuze interessant. Het maakt die stad zo levendig en bijzonder. Iedereen ouwehoert met elkaar. Ik denk dat er geen reet aan zou zijn, zonder al die culturen."