Rotterdammers gaan slachtoffers terrorisme helpen

De Rotterdammers Ferry Zandvliet en Arjan Erkel gaan slachtoffers van rampen of terrorisme helpen met een platform, 'Na de klap'. Hierop willen ze mensen informatie geven over hoe ze verder moeten na een ramp of aanslag. Het platform is al gestart en telt ongeveer veertig gebruikers.

Op basis van hun eigen ervaringen zeggen Zandvliet en Erkel dat er behoefte is aan een dergelijk platform is in Nederland. Zandvliet overleefde de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan in november 2015, Erkel werd in 2002 ontvoerd in Rusland en zat ruim 600 dagen gevangen.

Lotgenoten



De twee willen niet alleen praktische informatie bieden, zoals welke therapeut of advocaat hen kan helpen, maar ook een schouder en een gesprek. "Wij waren met vier jongens toen het gebeurde, dus ik had mijn groep lotgenoten", vertelt Zandvliet.

"Maar ik heb ook slachtoffers van aanslagen ontmoet die nog nooit lotgenoten gesproken hebben. Die waren er veel slechter aan toe." Het voeren van gesprekken kan helend werken, weten Zandvliet en Erkel uit eigen ervaring.

Ook de voogd van het Nederlandse jongetje dat als enige de vliegramp in Tripoli overleefde, Ingrid van Assouw, sluit zich bij het initiatief aan.

Zandvliet: "Omdat wij dit eerder hebben meegemaakt herkennen we dingen: hoe ga je met het UWV om, meldt je je ziek of niet? Hoe doe je dat met je werkgever? Wij kunnen dan helpen. Wij weten dat je bij het UWV met die en die moet praten en we weten een goede advocaat of een goede psychotherapeut."

Terugval

Zandvliet weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het leven na een ramp of terrorisme kan zijn: "Ik heb laatst zelf een terugval gehad en paniekaanvallen. Ik ben toen mijn werk kwijtgeraakt. Dan kom je in een bureaucratisch wereldje terecht. Ik heb wel vijf keer mijn verhaal moeten vertellen. Ik ben daarover weleens uit mijn slof geschoten."Het platform Na de klap is al begonnen op de site van Zandvliet. "Er zitten al rond de veertig mensen bij ons."