Leerlingen zamelen geld in voor schoolplein met Sparta Marsch

Geen voetbalfan die de zinnen uit het clublied niet kent: "Zullen wij laten horen... SP-AR-TA!" De leerlingen van basisschool OBS Het Overbos in Oostvoorne zongen die regels uit de Sparta Marsch vrijdag uit volle borst om geld in te zamelen voor een nieuw schoolplein.

Het zingen van het clublied was een idee van de 7-jarige Sien uit groep 4. Haar school wil een groene speelplaats en is geld aan het in zamelen om dat plein te kunnen bouwen.

"Kinderen spelen op een andere manier op zo'n plein. Dat is wat wij, maar ook de gemeente graag willen uitdragen", zegt Marcel Smit, leraar van groep 7 en degene die de actie coördineert.

De Sparta Marsch bracht uiteindelijk 350 euro in het laatje. Dit wordt volledig neergeteld door de oom van Sien uit groep 4, een fervent Spartafan.