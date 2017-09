WK-zilver voor Marieke Keijser

Marieke Keijser na haar wereldtitel in Rotterdam

Bij de WK Roeien in Sarasota heeft Marieke Keijser een zilveren medaille gewonnen. De 20-jarige roeister uit Rotterdam dat dat in de lichte skiff.

Vorig jaar won Keijser nog de wereldtitel bij de junioren, in Rotterdam (zie foto) en pakte in mei haar eerste seniorentitel. Samen met Ilse Paulis won ze goud op de EK in de lichte dubbeltwee.

Bij de race in Sarasota begon Keijser brutaal en nam ze de leiding na 1 kilometer, maar in de laatste 500 meter werd ze nog ingehaald door Kirsten McCann.