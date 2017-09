Nachtmetro mogelijk toch door Spijkenisse, bewoners feller in verzet

Metrostation Spijkenisse

De nachtmetro gaat per 1 januari mogelijk toch door Spijkenisse. Dat blijkt volgens Bewonersvereniging Omgeving Heemraadlaan uit een brief van de gemeente Nissewaard aan de Metropoolregio over de proef.

De gemeenteraad van Nissewaard sprak zich eerder uit tegen deelname aan de pilot. Andere gemeenten die aan de C- en D-lijn liggen, doen wel vrijwillig mee. In de brief staat dat het laatste station van de nachtmetro Zalmplaat is, maar daar kan niet worden gekeerd. De nachtmetro moet daarom mogelijk toch door Spijkenisse rijden om te kunnen keren voor de terugweg. "In onze ogen is onvoldoende aandacht geweest voor alternatieve mogelijkheden", schrijft burgemeester Mirjam Salet. Het gemeentebestuur van Nissewaard wil dat alternatieven worden onderzocht. Wakker

De Bewonersvereniging Omgeving Heemraadlaan is teleurgesteld dat de metro op vrijdag- en zaterdagnacht mogelijk een uur langer door Spijkenisse raast. De laatste metro zou in dat geval niet om 1 uur maar om 2 uur stoppen. "We hebben nu al een nachtrust van slechts 05:00uur, dat wordt nog minder", zegt voorzitter Jan Modderman. "De laatste metro's rijden op dit moment met hoge snelheden over het spoor. Daar worden mensen wakker van. Dat komt ook doordat het onderhoud van het spoor beter kan", zegt Modderman. De vereniging hoopt dat het verzoek van de gemeente Nissewaard de Metropoolregio op andere gedachten brengt. "Zo niet, dan zullen we serieus andere stappen overwegen", aldus de voorzitter. De RET maakt maandag meer bekend over de plannen met de nachtmetro. Verzet

De Bewonersvereniging Omgeving Heemraadlaan in Spijkenisse bestaat sinds 12 december 2001. Het gaat om veertig huishoudens langs het metrospoor in de wijken Sterrenkwartier en Groenewoud. In het verleden voerde de vereniging met inwoners van de wijken Schenkel, Gildenwijk en Akkers ook actie tegen het te harde metrogeluid. Een aantal maatregelen van de RET, mede afgedwongen door de gemeente Nissewaard, had toen succes.