Wisselstrook Spijkenisserbrug langer dicht door storing

De wisselstrook op de Spijkenisserbrug blijft de komende tijd dicht. Rijkswaterstaat kampt met een hardnekkige storing in de software. Daarom kan de middelste baan op de brug voorlopig niet worden gebruikt.

Door de storing kan de wisselstrook niet veilig opengesteld worden. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voordat die er is.

Dat de wisselstrook niet kan worden gebruikt, zorgt voor problemen op de weg rondom Spijkenisse. Normaal is er één rijstrook richting Spijkenisse en één richting Hoogvliet. In de spits gaat de wisselstrook open in de richting waar het het drukst is.

Nu de extra strook niet beschikbaar is, is het vaak druk op de weg tussen Spijkenisse en Hoogvliet.