Nieuwe nederlaag voor vrouwen Excelsior Barendrecht

Ook de vierde wedstrijd van het seizoen heeft de vrouwen van Excelsior Barendrecht geen punten opgeleverd. Het team van Sander Luiten scoorde wel, maar verloor met 3-1 bij ADO Den Haag.

Het doelpunt van de eerste regionale eredivisieclub in de vrouwencompetitie viel pas in blessuretijd. Solange de Smit maakte de 3-1 in Den Haag op aangeven van Corina Luijks.

Excelsior Barendrecht is na vier speelrondes in de eredivisie het enige team dat nog geen enkel punt heeft gepakt in de competitie.