Een grote stoomstoring heeft vrijdagavond het centrum van Rotterdam getroffen. In de omgeving van de Goudsesingel zitten 2773 huishoudens sinds 22:33 uur zonder elektriciteit.

Netwerkbeheerder Stedin laat weten dat monteurs onderweg zijn. Het is nog onbekend wanneer de storing is verholpen en wat de oorzaak van de problemen is.