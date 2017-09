Kunstverzamelaar Hans Sonnenberg (89) overleden

De Rotterdamse kunstverzamelaar Hans Sonnenberg is op 89-jarige leeftijd overleden.

Sonnenberg werd in 1928 geboren in Nederlands-Indië. In 1938 verhuisde hij met zijn familie naar Rotterdam. Hij was actief in de kunstenaarssociëteit van het Schielandshuis. In 1962 begon hij in Rotterdam Galerie Delta.

Sonnenberg schonk in 2000 een deel van zijn collectie aan Museum Boijmans van Beuningen. In 2017 schonk hij negen kunstwerken van de Cobra-stroming aan het Stedelijk Museum in Schiedam.