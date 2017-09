Zeldzaam slagtandje van babymammoet gevonden

Op het strand van Hoek van Holland is een zeldzaam slagtandje van een babymammoet gevonden. Dat heeft mammoetdeskundige Dick Mol zaterdagmorgen bekendgemaakt in het Radio Rijnmond-programma Chris Natuurlijk.

Slagtandjes van babymammoeten zijn erg zeldzaam. Over de hele wereld zijn er ongeveer tien gevonden. In Nederland hadden we er drie en daar is dus met de vondst in Hoek van Holland een vierde bijgekomen.

"Tussen die duizenden tanden en kiezen die we hebben, zitten soms heel bijzondere resten. We hebben maar weinig melktandjes, omdat ze niet worden herkend", zegt Mol.

Volgens hem is de vondst van de slagtandjes belangrijk, omdat daarmee kan worden vastgesteld in welke samenstelling mammoeten hebben geleefd en hoe ze bijvoorbeeld zijn gegroeid.

"Dat willen we heel graag weten, omdat we vermoeden dat mammoetbaby's veel sneller groeiden dan olifanten nu."

Het slagtandje wordt zondag gepresenteerd op een speciale fossielendag in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.