Man overleden na brand op boot Capelle

Foto: MediaTV

Een man is overleden nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag brand had gewoed op een plezierjachtje waarop hij aan boord was. Het scheepje lag in het haventje aan de Hollandsche IJssel in Capelle aan den IJssel.

Een voorbijganger waarschuwde rond 01:15 uur de brandweer. Hij had het vuur gezien en iemand om hulp horen roepen. Hij sprong in het water om die persoon te helpen, zegt een woordvoerder van de brandweer. De man aan boord kon zelf uit de boot springen en is naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. Ook is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan. Volgens de brandweerwoordvoerder wordt brandstichting nooit uitgesloten, maar moet politie-onderzoek uitwijzen of daar sprake van is.