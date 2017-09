Bewoners Pannekoekstraat verzetten zich tegen 'donker hol'

De opblaaskerk in de Pannekoekstraat

Bewoners en ondernemers in de Pannekoekstraat in Rotterdam-Centrum protesteren zaterdagochtend tegen de bouw van een groot appartementencomplex in de straat.

De protestactie is ludiek: ze hebben een roze opblaaskerk neergezet om aan te geven hoe dicht het gebouw op de bestaande bebouwing komt te staan. Ook halen ze handtekeningen op om de bouw een halt toe te roepen. 'Dure, kleine studio's'

Op het pleintje voor lunchroom Picknick moet Loft 21 verrijzen. Dat is een complex met 21 "kleine en dure studio's", aldus de actievoerders. Op het pleintje voor lunchroom Picknick moet Loft 21 verrijzen. Dat is een complex met 21 "kleine en dure studio's", aldus de actievoerders. Omwonenden en ondernemers zien dat niet zitten, omdat het gebouw pal voor hun deur komt te staan. Ze zijn bang dat de appartementen veel zon wegnemen. De straat zou veranderen in "een donker hol". "En wat te denken als ze hier twee jaar gaan heien", zegt Glenn Barbier, eigenaar van Picknick. "Dan trilt het servies gewoon van je bord tijdens je ontbijt of lunch." Vergunning

De plannen voor Loft 21 bestaan al jaren, maar steeds werd de komst uitgesteld. De gemeente Rotterdam moet nog vergunningen afgeven voor het project, maar volgens bewoners ziet het ernaar uit dat de eerste heipalen in januari de grond in gaan. De plannen voor Loft 21 bestaan al jaren, maar steeds werd de komst uitgesteld. De gemeente Rotterdam moet nog vergunningen afgeven voor het project, maar volgens bewoners ziet het ernaar uit dat de eerste heipalen in januari de grond in gaan.