En dat is 101: Nieuwe Botlekbrug opnieuw in storing geweest

Botlekbrug (Foto: Tom van Vark)

De honderdste storing aan de Nieuwe Botlekbrug in de A15 was nog geen etmaal opgelost toen een nieuwe storing zich alweer had aangediend. De teller staat daarmee op 101 sinds de opening van de brug in juli 2015.

Alleen de scheepvaart had zaterdag last van de problemen met de Botlekbrug. Het brugdek gingniet meer omhoog, waardoor boten niet onder de brug door konden, zegt Rijkswaterstaat. De storing begon rond 12:15 uur en was tegen 14:00 uur opgelost.

De Nieuwe Botlekbrug was vrijdagochtend voor de honderdste keer in storing. Het autoverkeer heeft twee uur vast gestaan, omdat de brug niet meer dichtging. Meer dan twaalf uur later was de storing ook voor het scheepvaartverkeer verholpen. Transport en Logistiek Nederland is de problemen met de brug helemaal zat en wil snel om tafel met Rijkswaterstaat.