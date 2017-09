Volg Excelsior - VVV-Venlo via Radio Rijnmond

Excelsior (twaalfde) krijgt nummer 8 VVV-Venlo op bezoek

Excelsior wacht nog altijd op de eerste punten in een thuiswedstrijd. Dit eredivisieseizoen verloren de Kralingers van Feyenoord, Vitesse en sc Heerenveen in het Van Donge & De Roo Stadion, maar de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag wil daar zaterdagavond graag verandering in brengen.

De verrassende promovendus VVV-Venlo komt in Rotterdam op bezoek. Ondanks dat de Limburgers op een achtste plek staan, zal nummer twaalf Excelsior juist in deze thuiswedstrijd punten moeten pakken. Het duel tussen Excelsior en VVV-Venlo begint om 20:45 uur en is uiteraard ook op Radio Rijnmond te volgen. Dennis Kranenburg zal het verslag doen. De uitzending van Radio Rijnmond Sport zal om 20:00 uur van start gaan en duurt tot 23:00 uur.