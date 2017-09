Aboutaleb ontvangt '111 plekken in Rotterdam'

Foto: Reint Jan Potze Foto: Jacco van Giessen Foto: Jacco van Giessen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft zaterdag het eerste exemplaar van 111 plekken in Rotterdam die je gezien moet hebben in ontvangst genomen. Hij kreeg het boekje uit handen van schrijver Mirjam de Winter in de Rotterdamse boekhandel Donner.

Volgens De Winter is het boek niet alleen voor toeristen die Rotterdam niet kennen. Juist niet. Klassiekers als de Erasmusbrug, Rotterdam Centraal en de Coolsingel staan bijvoorbeeld niet in. Verborgen hofjes en onbekende stukken groen, het Pinball Museum en de Essalam Moskee daarentegen wel. "Rotterdammers kunnen op safari door hun eigen stad", aldus De Winter. Verslaggever Paul Verspeek maakte onlangs een Rijnmond Staat Stil met Mirjam de Winter. Bekijk hierboven de vlogs die hij maakte met De Winter van een aantal plekken in Rotterdam die je gezien moet hebben.