Roy Meyer laat het NK judo van dit weekend aan zich voorbij gaan. De judoka van Budokan Rotterdam is niet fit.

Hij verwacht wel mee te kunnen doen op de Grand Prix van Den Haag in november. Meyer deed in augustus wel mee aan het WK, waarin hij in de klasse boven 100 kilogram al in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

Dit weekend wordt het NK judo in Almere georganiseerd.