Neptunus overrompelt Amsterdam Pirates

Neptunus

Curaçao Neptunus heeft zaterdag in het uitduel tegen de L&D Amsterdam Pirates in de Holland Series flink huis gehouden. Het Rotterdamse honkbalteam droogde de Amsterdammers met maar liefst 12-0 af. Na twee wedstrijden in de Holland Series gaat Neptunus met twee zeges aan de leiding.

Neptunus, met Orlando Yntema op de heuvel, pakte in de eerste inning al een 2-0 voorsprong. Vervolgens speelden de Rotterdammers een sterke vijfde en zesde inning, waarin tien punten werden gepakt. Vanwege de mercy rule - een verschil van tien punten na zeven innings - waren de laatste twee innings overbodig. Gianison Boekhoudt sloeg zelfs twee homeruns. Donderdag won Neptunus ook al van de Amsterdam Pirates. Toen speelden de mannen van Jaarsma een sterke slotinning, waardoor er op het laatste moment met 5-4 gewonnen werd. Zondag spelen Neptunus en Amsterdam Pirates weer tegen elkaar. De Holland Series gaan over maximaal zeven wedstrijden. Het team dat vier keer wint, is landskampioen.